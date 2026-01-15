栃木県小山市で2022年と23年、出産したばかりの乳児2人を殺害し、遺棄したとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた住所不定、無職伊藤七美子被告（38）の裁判員裁判で、宇都宮地裁は15日、懲役12年（求刑懲役15年）の判決を言い渡した。児島光夫裁判長は判決理由で、逮捕を警戒するメッセージを多数送信するなど自らの行動の善悪を認識できていたとし「完全責任能力があった」と認定。出産したばかりの抵抗できない2人を殺害して