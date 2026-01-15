Ç÷¤ë¿¿Åß¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¡£15Æü¡¢ÌîÅÞÂ¦¤ÇÂç¤­¤ÊÆ°¤­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¡Ê14Æü¡Ë¡§¡Ê²ò»¶¤Ï¡ËÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬»Å³Ý¤±¤¿²ò»¶·à¤ËÂÐ¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï14Æü¤Ë¡Ö¡ÈÂçµÁ¡É¤Ê¤­²ò»¶¤À¤È¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡Ö¡ÈÂçµÁ¡É¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£²ò»¶¤Î¡ÈÂçµÁ¡É¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢15Æü¤Ë¶Ã¤­¤ÎÆ°¤­¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬Ä¹Ç¯¡¢Í¿ÅÞ¤ÈÌîÅÞ¤ÇÂÐÎ©¤·¤Æ¤­¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÈÎ©·ûÌ±