伊藤忠テクノソリューションズ（CTC）は1月14日、SAP Cloud ERPの運用状況を一元的に観測・把握できるクラウドネイティブオブザーバビリティソリューション「Figues Owl」の提供を開始したと発表した。複雑なシステム構成を見える化し、運用効率化とコスト最適化を実現するとしている。クラウドネイティブオブザーバビリティソリューション「Figues Owl」 イメージ図○SAP Cloud ERPの運用担当者の稼働状況把握／対応を支援「Figue