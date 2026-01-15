素質馬がそろった１月１８日の京都５Ｒ・３歳新馬（芝２０００メートル）で初陣を迎えるロードスタニング（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父コントレイル）は初戦から力を出せる仕上がりだ。１週前、当週と栗東・ＣＷコースで昨年の菊花賞４着馬ゲルチュタールと併せ馬。時計も１週前は６ハロン８３秒０―１１秒０、今週は４ハロン５３秒７―１１秒６で頭差先着と上々の動き。杉山晴調教師は「大型馬なので、まだ動ける余地は感じ