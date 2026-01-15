¼¯»ùÅç¸©±âÈþ»Ô¤ÇµîÇ¯2·î¡¢¹ñ¤ÎÌÈµö¤ò¼õ¤±¤º¤ËÌµÀþ¶É¤ò³«Àß¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢67ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÅÅÇÈË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÀÒ¤¬±âÈþ»Ô¤Ç½»½êÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê67¡Ë¤Ç¤¹¡£ ±âÈþ·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏµîÇ¯2·î²¼½Ü¡¢ÁíÌ³Âç¿Ã¤ÎÌÈµö¤ò¼õ¤±¤º¤Ë±âÈþ»ÔÆâ¤ÎÃÎ¿Í¤Î¼«Âð¤ËÌµÀþµ¡¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÌµÀþ¶É¤ò³«Àß¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌµÀþµ¡¤òÃÖ¤¤¤¿¤À¤±¡×ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§ ÊÌ¤Î»ö°Æ¤Ç·Ù»¡¤¬ÃË¤ÎÃÎ¿ÍÂð¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë