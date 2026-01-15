インド・ニューデリーで開かれた企業と人材送り出し機関のマッチングイベント＝14日（共同）【ニューデリー共同】インドの首都ニューデリーで13〜15日、浜松市に事業所がある企業とインド人材の交流を進めるイベントが浜松市主催で開かれた。日本語を学ぶインド人学生向けの企業説明会や、企業と人材送り出し機関のマッチングイベントなどを実施し、来日を呼びかけた。世界最多14億人超の人口のインドでは、大卒者でも失業率が