日本サッカー協会(JFA)は15日、専任契約者に対して「未成年者に対するサッカー関連活動の永久的禁止」、「その他のサッカー関連活動の無期限の禁止」の懲罰を下したと発表した。裁定委員会による決定で、期日は昨年11月13日付け。その後の不服申し立てが棄却されたことで発表に至った。懲罰が下されたのは、昨年10月に出張先のフランスで児童ポルノを閲覧するなどの罪で執行猶予付き判決を受け、JFAとの契約を解除された元JFA