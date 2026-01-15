高知ユナイテッドSCは15日に行った取締役会において、森下勝彦代表取締役会長(71)が社長を兼任する人事を決定した。山本志穂美代表取締役社長は取締役のみとなる。森下会長兼社長は「高知で生まれたJリーグクラブの持続的発展のために、誠心誠意努めてまいる所存でございますので、ファン・サポーター・スポンサー・地域の皆さまには、これまで以上のご声援をよろしくお願いいたします」とコメントしている。