AFC女子チャンピオンズリーグ25-26のノックアウトステージ組み合わせが決定した。日本からは日テレ・東京ヴェルディベレーザが出場。準々決勝ではスタリオン・ラグナ(フィリピン)と対戦する。準々決勝は3月28日と29日に成績上位チームのホームゲームによるシングルマッチを行う。準決勝と決勝は5月20日から23日までに実施。セントラル開催で、それぞれシングルマッチを予定している。