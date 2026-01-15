アルビレックス新潟は15日、中指を立てる行為をした観客1名に対し、無期限入場禁止処分を科したと発表した。該当の行員は25年11月8日にレモンガススタジアム平塚で行ったJ1第36節の湘南戦で、アウェーゴール裏にいた観客が湘南の選手に向けて中指を立てたという。クラブは「いかなる理由があったとしてもこのような侮辱的行為は許されるものではありません。今回の事象を重く受け止め、今後、同様のことがないよう観戦ルール