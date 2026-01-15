¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û KingGnu¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØKing Gnu CEN¡ÜRAL Tour 2026¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤¬7·î14¡¦15Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¢£Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤«¤é3Ç¯¤Ö¤ê¤Î²£ÉÍ¸ø±é King Gnu¤¬²£ÉÍ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï2023Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤«¤é3Ç¯¤Ö¤ê¡£º£¥Ä¥¢ー¤Ï¥Ð¥ó¥É»Ë¾åºÇÂ¿ÅÔ»Ô¡¦¸ø±é¿ô¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢ー¡£²£ÉÍ¸ø±é¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ·×16ÅÔ»Ô31¸ø±é¤È¤Ê