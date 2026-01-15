¢£ÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤ÈÆ±°áÁõ¤Ê¤¬¤é¥¬¥é¥ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿Î¢É½»æ¥·¥ç¥Ã¥È ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹õSixTONES¤¬°ÛÁÇºà¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÊÂ¤ó¤À¿§¤Ã¤Ý¤¤½¸¹ç¥«¥Ã¥È¤Ê¤É①～③ »¨»ï¡ØMyojo¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢1·î22ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØMyojo¡Ù3·î¹æ¤ÎÎ¢É½»æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£»¨»ïÈ¯ÇäÆü¤¬SixTONES¤Î¥Ç¥Ó¥åー6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆü¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÎ¢É½»æ¡£Àè¤ËÄÌ¾ïÈÇ¡¦¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇ¤ÎÉ½»æ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤