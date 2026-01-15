17日と18日に行われる、大学入学共通テスト。 今年から大きく3つの変更点があります。 【受験票】 これまで、‟紙の受験票”が自宅に郵送されていましたが、今年からは専用サイトから「自分で取得・印刷」して当日会場に持参する必要があります。 スマートフォンなどの画面表示のみでは入場できないので注意が必要です。 【身分証明書】 また、試験当日は学生証やマイナンバӦ