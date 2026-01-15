立憲民主党と公明党は、15日に会談し、衆議院選挙に向けて新党を結成することに合意しました。県内でもそれぞれの党の幹部が取材に応じ、期待と困惑の声が聞かれました。立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表は15日、国会で会談し衆議院選挙に向けて新党を結成することに合意しました。県内でもそれぞれの党の幹部が先ほど取材に応じました。（立憲民主党県連・皆吉稲生代表代行）「公明党の政策というのは、平和や人権、弱