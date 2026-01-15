日本、イタリア両政府は、宇宙分野での連携推進に向けた新たな協議体を設置する方針を固めた。16日の高市早苗、メローニ両首相の会談で合意する。経済的威圧を強める中国を念頭に、経済安全保障分野での協力強化でも一致する見通し。両国関係を「特別な戦略的パートナーシップ」に格上げするとの内容を盛り込んだ共同声明を発表する。関係者が15日、明らかにした。両政府が2024年に策定したアクションプラン（行動計画）は宇宙