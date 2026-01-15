¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTwilight BlooM.¡×¤Î¸ø¼°X¤¬2026Ç¯1·î15Æü¡¢18Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë´Ø¤·¡¢¡Ö¶¼Ç÷¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÆâÍÆ¤Î¥á¡¼¥ë¡×¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸·½Å¤Ê·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸½ºß¤â·Ù»¡¤Ë¤ÆÁÜºº¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×Twilight BlooM.¸ø¼°X¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü¡¢1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎTwilight BlooM.¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë´Ø¤·¡¢¶¼Ç÷¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÆâÍÆ¤Î¥á¡¼¥ë¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö