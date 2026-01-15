メ～テレ（名古屋テレビ） ダウン症の書家として活躍する金澤翔子さんが、名古屋で開催中の展示販売会に登場し、力強い揮毫パフォーマンスを披露しました。 名鉄百貨店では、14日からダウン症の書家・金澤翔子さんの作品の、展示販売会が行われています。 会場には人気作品や新作など、20年にわたる活動をたどる作品約60点が展示されています。 2日目の15日は、会場に金澤さんが登場し揮毫を披露しました。