筆者の体験談です。近所の女性が、「息子夫婦がうちには全然来んのよ」とため息をつきました。理由を聞いた私たちは、家族の距離感にある『意外な差』に気づくことになります。 帰省しない理由 近所の女性が「息子夫婦、嫁の実家ばっかり行ってね」と話してくれました。詳しく聞くと、女性の家は昔ながらの質素な暮らしで、味噌や梅干しまで自家製。孫が来ても特別にどこかへ出かけることはなく、庭先でのんびり過ごしたり、お