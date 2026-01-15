osageが新曲「悪い人」のMVを公開した。「悪い人」 は、1月14日(水)に配信リリースされたEP『歌えもしない恋ばっかだ』の収録曲。MVには、EPから先行配信されていた「ごめんね。」のMVにも出演していた、ファッションメディア「JJ」の専属モデルを務める松川星が再度出。「ごめんね。」のMVがバックで流れる中で表現される喜怒哀楽の感情と、迫力あるバンドの映像美をぜひ堪能してほしい。◾️『歌えもしない恋ばっかだ