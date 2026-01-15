メ～テレ（名古屋テレビ） 参拝者が猛ダッシュで厄よけの木片を奪い合う「歩射神事」が、名古屋の熱田神宮で行われました。 「歩射神事」は大的に付けられた千木と呼ばれる木片に向かって神職が矢を放ち、豊作と厄よけを祈願する神事です。 大勢の参拝客に見守られる中、36本の矢を16m先の的めがけて順番に放っていきます。 そして、最後の矢が放たれると―― 一斉に参拝客が走りだし、千木の中でも特に