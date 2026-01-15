Mrs. GREEN APPLEが＜ゼンジン未到＞シリーズのツアー＜ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜＞の詳細を発表した。同ツアーは2026年元日のYouTube生配信『Mrs. GREEN APPLE 2026年 元日生配信』で今年開催することだけが発表されていたものだ。ツアー＜ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜＞は、4月と7月にMUFGスタジアム(国立競技場)で計4日間、5月に大阪・ヤンマースタジアム長居で2日間、計6日間の規模で行われるスタ