大阪・ＡＢＣテレビの人気バラエティー「探偵！ナイトスクープ」の３代目秘書を務めたバイオリニストでタレントの松尾依里佳が夫婦ショットを披露した。１５日までにインスタグラムで「お誕生日を迎え、またひとつ歳を重ねましたお祝いしてくださったみなさま本当にありがとうございます」と１４日に４２歳になったことを明かし、夫でＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）などのコメンテーターを務める