部活動に励む明誠学院高校書道部員（岡山市） 岡山・香川の頑張る高校生を応援する青春のキセキ。今回は岡山市にある明誠学院高校で、書道に励む高校生を紹介します。 部員同士でアドバイスをしながら高めあう （吉田真依さん［3年］）「やっぱり、正解がないのが書道だと思っていて」 （東ゆず姫さん［3年］）「見ただけでみんな個性が出てるっていうか」 それぞれの「個性」を求めて―― （佐藤悠陽さん［