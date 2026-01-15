ÅìÅÎÏÂ¡Ê¤Ò¤¬¤·¡¦¤È¤ï¡Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¥á¥â¤Ç¤¹¡£º£½µËö¤ÏÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÇ¯¤ÇºÇ¤â´¨¤¤»þ´ü¤Ë»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Å·µ¤¤äµ¤²¹¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤ªÅ·µ¤¥á¥â¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£¡ØÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÎÅ·µ¤¤Î·¹¸þ¡¦ÂÐºö¤Ï¡©¡Ù2Æü´Ö¤ÎÅ·µ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö°ìÆü¤Îµ¤²¹º¹¡×¤È¡Ö²«º½¤ÎÈôÍè¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î2ÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Î½µËö¤ÎÅ·µ¤¤Èµ¤²¹¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹