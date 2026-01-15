はなまる（香川県高松市）が展開する讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」が、新商品「麻辣（マーラー）おでん」の具、全7種類を1月15日から期間限定で販売しています。【画像】「めっちゃ真っ赤！」これが「麻辣ハンバーグ」です！2月11日まで販売「麻辣おでん」は、トウガラシや豆板醤（トウバンジャン）、粒の花椒（ホアジャオ）、コショウ、八角などを配合した麻辣が特徴の商品。油分やスパイスを効かせつつも、魚介のだ