きょう午後富山県東部などを震源とする地震が繰り返し発生し、最大震度2を富山市と立山町、上市町で観測しました。専門家は「震源は地殻活動が活発なエリアで、今後も地震が発生する可能性がある」と注意を呼びかけています。気象庁によりますと、まずはきょう午後2時40分ごろ県東部を震源とする地震が発生しました。この地震で震度4を岐阜県高山市で観測、富山県内では、震度2を富山市と立山町で観測しました。また、2時43分ごろ