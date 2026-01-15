東京地検は15日、所有者から預かった高級腕時計を貸し出すシェアリングサービス「トケマッチ」を巡り、腕時計13本を横領したとして、業務上横領の罪で、運営会社「合同会社ネオリバース」（大阪市）の元代表社員福原敬済容疑者（44）を起訴した。福原被告の起訴内容によると、2023年9月〜24年1月、東京都の男性の高級腕時計「ロレックス」13本（時価計約1600万円相当）を着服したとしている。元社員中山大志容疑者（44）も、