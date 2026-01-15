石川県金沢市の国道でバイクや車を運転し、赤信号を無視するなどの暴走行為を繰り返した疑いで、高岡市の男子高校生ら4人が逮捕されました。ずらりと並べられた、けばけばしい装飾が施されたバイク。これらのバイクに乗って暴走行為をしたとして道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、高岡市の17歳と18歳の男子高校生3人と石川県の高校生1人です。警察によりますと、4人をはじめとするグループは去年9月、金沢市の国道8号で