TUBE¤ÎÁ°ÅÄÏËµ±¡Ê60¡Ë¤¬15Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤¤ÇÁø¶ø¤·¤¿ÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥´¥ë¥Õ°¦¹¥²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÁ°ÅÄ¤Ï¡ÖSONY Open in Hawaii¡×¤ÈPGA¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌ¾¤ò¾å¤²¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£¤½¤³¤Ç¡Ö10Ç¯¿¶¤ê¤ËB'z¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤ª²È¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿ÍSONY MUSICÂçÃÝ¤µ¤ó¤È¡×¤È¤·¡¢¡Ö3¿Í¤È¤â·ò¹¯¤Ç¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÍ§Ã£¤Ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥µ¥ó¥°