ぼる塾が、グループのYoutubeチャンネルに『ぼる塾の2025年ベストバイ商品紹介！【美容/メイク/服・靴・鞄/食料品】』の動画をアップ。様々なベストバイ商品を紹介してくれました！その中には美容系アイテムを紹介する場面も。【関連】ぼる塾・田辺智加「あ、すごい良い色」プロのメイクもおすすめ！最近の購入リップ■田辺さんのベストバイ田辺智加さんが選出し、動画内に登場したのはこちら！&be/ジャンボコーム 税込1,320円