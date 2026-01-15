高市首相が衆議院の早期解散に動き出し、想定される総選挙の投開票日まで3週間あまりと超短期決戦となります。さらに真冬での選挙は36年ぶり。雪国・新潟県内の自治体の担当者からは雪の影響を心配する声が上がっています。15日午後、山あいにある新潟県阿賀町の選挙管理委員会では投票会場の確保などの準備に追われていました。阿賀町 選挙管理委員会谷川浩一書記長「解散から日がない中での準備ということで、職員はバタバタ