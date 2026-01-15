2028年に開催されるロサンゼルスオリンピックのチケット購入枠の抽選申し込みの受付が、現地時間1月14日午前10時から始まった。全競技が対象で、抽選でチケット購入のための時間枠が割り当てられる。購入期間は4月9日から19日まで。枠が割り当てられた人には3月31日から4月7日にかけて通知する。価格は28米ドルから。今回の枠が割り当てられなかった場合や、最大購入可能枚数の12枚未満の購入者に対しては、自動的に次回以降の抽選