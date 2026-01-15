イースター航空は、「Super Star Festa」を1月14日午前10時から20日まで開催する。対象路線と片道最低運賃は、徳島〜ソウル/仁川線が200円、熊本〜釜山線が300円、大阪/関西・福岡〜ソウル/仁川線が1,000円、大阪/関西・福岡〜釜山線が1,270円、札幌/千歳〜ソウル/仁川線が1,890円、沖縄/那覇〜釜山線が2,170円。燃油サーチャージや諸税は別途必要となる。搭乗期間は3月29日から10月24日まで。ウェブサイトとアプリで販売する。