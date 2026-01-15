¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼²Û»Ò¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¤¬¡¢³ùÁÒÈ¯¾Í¤Î¥¢¥í¥ÞÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÀìÌçÅ¹¡Ø¥á¥¾¥ó¥«¥«¥ª¡Ù¤Î»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥È¡£¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿²Û»Ò¡ÖBANK¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¤¬¡¢¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¤È¡¢³ùÁÒ¤Î¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÙÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£È¯Çä¤«¤é48Ç¯°¦¤µ¤ì¤ë