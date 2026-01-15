天童市民病院に勤務する４０代の係長級職員が自動車の運転免許が失効したままおよそ２年間にわたり車を運転していたとして、天童市はきょう、この職員を減給処分としました。 きょう付で減給１０分の１、１か月の処分を受けたのは天童市民病院に勤務する４０代の係長級職員です。 天童市によりますと、係長級職員は、自動車運転免許証の更新を失念し、２０２４年２月８日から今年の１月６日までの間、免許が失効したまま、公用車