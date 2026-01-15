2025Ç¯11·î¤«¤é¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¤ä¤·¤í¤¢¤º¤­¤Î¡Ø¼Ò²ñ¤Î¥½¥È¥¬¥ï¡Ù¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¬¥¤¥É¡×¡£¥¦¥§¥ÖÌ¡²è²È¤ÇADHD¤Î¤ä¤·¤í¤¢¤º¤­¤µ¤ó¤¬¡¢¼Ò²ñ¤Î¡Ö¥½¥È¥¬¥ï¡×¤Ç³Ú¤·¤¯À¸¤­¤ëÊýË¡¤ò¤æ¤ë¡Á¤¯¸ì¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£Âè2²ó¤ÎÇÛ¿®¤Ï¡¢°ú¤­Â³¤­¥²¥¹¥È¤Ë¤Ò¤í¤æ¤­¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡Ö·ù¤ï¤ì¼Ô¡×¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¢£¥¤¥ó¥É¤Çº¾µ½»Õ¤ÈÆ®¤¤¤¿¤¤¤ä¤·¤í¤¢¤º¤­¡§Íè·î¥¤¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¡²ó¤ÎÇÛ