TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期(16日スタート 日本テレビ系 FRIDAY ANIME NIGHT毎週金曜23:00〜)でも、前作から引き続きエンディングテーマを担当するmilet。第1期放送後も展示会に足を運び、原作を追いかける“いちファン”として作品を愛し続けてきた彼女にとって、再び届いたオファーは「まさか!」の出来事で、感動の涙を流すほどの喜びだったという。新曲「The Story of Us」には、前作「Anytime Anywhere」の優しさを受け