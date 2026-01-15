¤ª¤è¤½5¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÌý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¤¬¡¢¤µ¤­¤Û¤ÉÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯8·î¤«¤éISS¡á¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿Ìý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¤é4¿Í¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬¾è¤Ã¤¿±§ÃèÁ¥¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸á¸å5»þ40Ê¬¤¹¤®¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î²­¹ç¤ËÃå¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£±§ÃèÁ¥¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤¿Ìý°æ¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢¸µµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Î·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤¬ÍýÍ³¤ÇÍ½Äê