±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤é¤¬ÊªÎ®¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¥»¥ß¥Êー¤¬¡¢Á°¶¶»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÖÊªÎ®¥»¥ß¥Êー¡×¤Ï¡¢¿¼¹ï¤Ê±¿Å¾¼ÔÉÔÂ­¤äÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ê¤É±¿Á÷¶È³¦¤Î²ÝÂê¤Ø¤ÎÇ§¼±¤ò¶¦Í­¤·¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢²ñ°÷´ë¶È¤ä²Ù¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸©¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ¤¬ËèÇ¯³«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ¹Ö»Õ¤Ï¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê´ØÅì±¿Í¢¶É·²ÇÏ±¿Í¢»Ù¶É¤ÎÀ¾ÅÄ¹ä»Î¤µ¤ó¤Ç¡¢µîÇ¯£´·î¤È¤³¤È¤·£´·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ëÊªÎ®¸úÎ¨²½Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³µÍ×¤äÃí°ÕÅÀ¤òÀâ