ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤ÎÄ«»ÔÄÌ¤ê¼þÊÕ¡á2025Ç¯11·î¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡ËÀÐÀî¸©¤Ï15Æü¡¢2024Ç¯¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤äÆ±9·î¤Î¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¸©Æâ¤Î²È²°¤äÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤Î¸øÈñ²òÂÎ¤¬25Ç¯Ëö¤Ç´°Î»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÎØÅç»Ô¤ä¼î½§»Ô¤Ê¤É16»ÔÄ®¤ÇÎß·×4Ëü2385Åï¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£¸©¤Ï¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Î½»ÂðºÆ·ú¤Ê¤ÉÀ¸³è´ðÈ×¤ÎºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±»Ù±ç¤òÂ³¤±¤ë¡£²òÂÎ¤ËÄ¹´ü´Ö¤òÍ×¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ»ÜÀß¤äÅÚº½Êø¤ì¤ÇÃå¼ê¤Ç¤­¤Ê¤¤·úÊª¤Ê¤É¡ÖÊÌ´ÉÍý¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë·úÊª¤¬12»ÔÄ®¤Ë·×1763Åï»Ä¤Ã¤Æ