ÀèÅ·À­¼À´µ¤Ë¤è¤ëÄã¿ÈÄ¹¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥Ç¥£¥­¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿ÌÀ¤ë¤¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¿Íµ¤¤Î¤ê¤ª¤Ê¤Á¤ã¤ó¡Ê8¡Ë¡£14Æü¤ËÊì¿Æ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢º£Ç¯ºÇ½é¤ÎÀ°ÂÎ¤ò¼õ¤±¤ë¤ê¤ª¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¤ê¤ª¤Ê¤Á¤ã¤ó ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë2022Ç¯5·î¤Ë¼õ¤±¤¿ÇØ¹ü¤Î¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤Ç¶»¤«¤é²¼¤¬Ëãáã¤·¡¢Êâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤ª¤Ê¤Á¤ã¤ó¡£Êì¿Æ¤¬¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ëInstagram¤Ç¤Ï¡¢Êâ¹Ô·±Îý¶ñ¤ò»È¤Ã¤ÆÊâ¤¯