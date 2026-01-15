ÅìÅÎÏÂ¡Ê¤Ò¤¬¤·¡¦¤È¤ï¡Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤Èº´²ì¤Î16Æü¤ÎÅ·µ¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£15Æü¸áÁ°Ãæ¤ÏÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å¤Ï±À¤¬¹­¤¬¤ê¡¢¤¹¤Ã¤­¤ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤ÏÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤ËÎä¤¨¹þ¤ß¡¢¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï15¡î¤òÄ¶¤¨¤¿½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤ÇÃë´Ö¤Ï½Õ¤Î¤è¤¦¤ÊÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤¹¡£16Æü¤ÏÄ«¤«¤é¤è¤¯À²¤ì¤ÆÅ·µ¤¤ÎÊø¤ì¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢