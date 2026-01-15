¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë19:00 ·ë²Ì0.7% Í½ÁÛ0.1%Á°²ó0.7%¡Ê0.8%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊÁ°·îÈæ) ·ë²Ì2.5% Í½ÁÛ2.0%Á°²ó1.7%¡Ê2.0%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊÁ°Ç¯Èæ)