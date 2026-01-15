ÂçÊ¬¸©·Ù¤Ï15Æü¡¢2026Ç¯½Õ¤ÎºÎÍÑÍ½Äê¼Ô¤ÎÆâÄê¼°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¸©·Ù»¡³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆâÄê¼°¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤Ë¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤ä¿¦°÷¤È¤·¤ÆºÎÍÑÍ½Äê¤Î87¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼°¤Ç¤Ï¡¢»Ô¸¶ÐÒ¿¿¤µ¤ó¤¬¡Ö¸©Ì±¤Î¤¿¤á¤Ë³èÌö¤Ç¤­¤ë¤è¤¦·±Îý¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¢¡ÆâÄê¼Ô¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é·Ù»¡´±¤ËÆ´¤ì¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¶¤½¤ÎÌ´¤ÎÂè°ìÊâ¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤ê