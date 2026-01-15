ÂçÊ¬»Ô¤Î´±À½ÃÌ¹ç»ö·ï¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤ÆÂ­Î©»ÔÄ¹¤¬µá¤á¤¿µëÍ¿¤Î°ìÉôÊÖÇ¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¦°÷¤Î¤ª¤è¤½9³ä¤¬±þ¤¸¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÂçÊ¬»Ô¤Î´±À½ÃÌ¹ç»ö·ï¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æþ»¥¾ðÊó¤ò¼õÃí¶È¼ÔÂ¦¤Ë¶µ¤¨¤ÆÍî»¥¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ2025Ç¯7·î¡¢»Ô¤Î¸µÉôÄ¹¤Ê¤É¤¬Í­ºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿Á°»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÆþ»¥Ë¸³²»ö·ï¤âÈ¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤é¤Î»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢Â­Î©»ÔÄ¹¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÈ¿¥Åª¤Ê¹Ô°Ù¤ÎÈ¿¾Ê¤È¤·¤Æ²ÝÄ¹µé°Ê¾å¤Î¿¦°÷