Âçºå3·î¸Â Æü·Ð225ÀèÊª54200-140¡Ê-0.25¡ó¡Ë TOPIXÀèÊª3672.0+30.5¡Ê+0.83¡ó¡Ë Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê3·î¸Â¡Ë¤ÏÁ°ÆüÈæ140±ß°Â¤Î5Ëü4200±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¡£´ó¤êÉÕ¤­¤Ï5Ëü4000±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤ÎÀ¶»»ÃÍ¡Ê5Ëü4080±ß¡Ë¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤«¤éÇä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£¥í¥ó¥°²ò¾Ã¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢Á°¾ìÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ5Ëü3750±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ä¤±¤¿°ÂÃÍ¡Ê5Ëü3680±ß¡Ë¤ò°Õ¼±¤·¤¿Æ°¤­¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º