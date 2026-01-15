Åìµþ¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯´ë¶È¤¬¡¢Ä¹ºê»Ô°Ë²¦Åç¤Î¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¡Ö¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥Ê¥¬¥µ¥­¡×¤ÇÆâÄê¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¥«¥Èー¥×¥ì¥¸¥ãー¥°¥ëー¥×¤ÏÃÏÊýÁÏÀ¸¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ 2024Ç¯¤«¤é¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÎÆâÄê¼°¤ò¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥Ê¥¬¥µ¥­¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï4·î¤ËÆþ¼ÒÍ½Äê¤Î118¿Í¤¬»²²Ã¡£ ¼°¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÆâÄê¼Ô¤¿¤Á¤¬°Ë²¦Åç¤ÎÀ¶ÁÝ³èÆ°¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê¥«¥Èー¥×¥ì¥¸¥ãー¥°¥ëー¥× ²Ã