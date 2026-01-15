ÌµÅÐÏ¿¤ÇÃË½÷13¿Í¤Ë¥«¥Í¤òÂß¤·ÉÕ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ä¥ß¶â¡×¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÃË¤é5¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ê¿»Ò¾­¿ÍÍÆµ¿¼Ô¤é5¿Í¤Ï2024Ç¯¡¢ÌµÅÐÏ¿¤ÇÃË½÷13¿Í¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½106Ëü±ß¤òÂß¤·ÉÕ¤±¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5¿Í¤ÏÊ¿»ÒÍÆµ¿¼Ô¤ò¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤¹¤ë¡Ö¥ä¥ß¶â¡×¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢ºÇÂç¤ÇË¡Äê¤Î140ÇÜ¤Î¹â¶âÍø¤Ç¥«¥Í¤òÂß¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£5¿Í¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¹­¹ð¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¿Í¤ËÅÅÏÃ±Ä¶È¤¹¤ë¤Ê