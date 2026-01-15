1·î1Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤¬13Æü¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢Æ±ÆüÌë¤Î¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤Ö40Ê¬¤â¤ÎÂçÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢À¯¼£²È¤ò±Ô¤¯ÄÉµÚ¤¹¤ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ê¤É¤¬VTR¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÅÏÊÕµ¹»Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó