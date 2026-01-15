1·î13Æü¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬¡¢1Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤òÂåÉ½¤¹¤ëÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£¡ÈÃæ³ØÀ¸¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡É ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¿Í·Á¤äÌÏ·¿¤Ê¤É¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆºÆÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²áµî¤ÎÉ÷É¾Èï³²¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢1999Ç¯¤ËÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¡Ö½êÂô¥À¥¤